Os movimentos de massa são sempre complexos. As redes sociais têm demonstrado aptidão singular para comunicação dessa natureza. Pena que muitos confundem os canais de comunicação emergentes com consultórios de psicologia. Basta a publicação de um informe, sem comprovação, ou pior, com edição parcial, e pronto, uma infinidade de pessoas tratando a questão como se fossem os mais seguros especialistas na matéria.

Os assuntos de segurança pública são sempre os preferidos. Se, de médico e louco todos têm um pouco, a fantasia policial, o sonho das grandes aventuras e descargas de adrenalina talvez alimentem o imaginário popular, de sorte a ensejar os mais diversos palpites acerca do “último caso do zapp”. Todos se manifestam, menos um tipo de classe: os policiais. Os policiais que sabem que os meandros de cada caso são peculiares.

Os policiais, experimentados nas mais improváveis surpresas ao logo de sua carreira. Esses, preferem acreditar que cada caso é um caso. Por mais evidente e escancarado sejam eles. Assim, vemos um presidente corrupto ou herói nacional.

Um bando de baderneiros ameaçando a integridade de uma professora que merecia deles pelo menos o respeito pelos longos anos de pedra e giz, ou grupo de pobres adolescentes sem opção de lazer num movimento pacífico. É deletéria essa polarização. Irresponsável. Senão mal-intencionada.

Lembrem-se, não existe obviedades. Não em se tratando do bicho homem.