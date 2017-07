Em setembro de 2015, o jornal Regional News divulgou uma matéria mostrando a situação das obras das unidades habitacionais Bamburral, no Jardim do Russo, em Perus. Na ocasião, os serviços caminhavam em ritmo lento devido à redução de recursos financeiros disponíveis para a conclusão.

Em 28 de junho deste ano, quase dois anos depois, a prefeita regional de Perus, Luciana Torralles acompanhou a visita do secretário adjunto de habitação, Gilmar Souza Santos, que esteve no bairro para anunciar a retomada das obras de unidades habitacionais na comunidade.

De acordo com a subprefeitura, o projeto do empreendimento propõe a construção de cinco prédios com unidades habitacionais e teve início em outubro de 2010. Porém, a obra vem sofrendo interrupções há pelo menos dois anos, estando somente 48% finalizada. Com o anúncio do recomeço, estima-se que até outubro deste ano serão concluídas as estruturas de dois blocos (B e C), que serão finalizados e entregues em julho de 2018, totalizando os primeiros 76 apartamentos.

Dando continuidade à obra, os primeiros andares dos três outros blocos, A, D e E, estão previstos para abril de 2018. Uma área de lazer também já está sendo pensada e programada para ser construída. Há ainda uma escola dentro do perímetro em obras, que será contemplada com duas novas salas de aula. O produto final beneficiará 234 famílias com unidades habitacionais e, no total, 563 famílias com a urbanização e infraestrutura da área, já que foram realizadas canalização de córrego, drenagem e reestruturação da rede de esgoto e água.