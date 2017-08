Uma obra que está sendo realizada na Rua Doutor Hamilton Prado, na Vila Irma, em Franco da Rocha, vem sendo questionada pela população em razão da demora para ser finalizada e por oferecer riscos aos pedestres.

Em abril de 2014, o jornal Regional News foi procurado por cidadãos que reclamavam da queda de um muro, local da obra atualmente, que não tinha sido reconstruído gerando revolta. Na ocasião, a prefeitura foi procurada e informou que tinha realizado um projeto para efetuar os reparos no local do desmoronamento, mas que embora tivesse conseguido recurso com o Governo do Estado, nenhuma empresa se interessou pela obra.

Dois anos depois, em outubro de 2016, a municipalidade divulgou em seu site que a obra do muro de contenção tinha sido iniciada com previsão para término até o final do mesmo ano, o que não ocorreu. Agora, em agosto de 2017, os cidadãos que passam pelo local voltaram a criticar os serviços e cobram a finalização da obra. “Parte do material utilizado já foi perdido. Sem contar o perigo que o local oferece”, disse Elizeu Alves.

Alzira da Silva que passa pelo local diariamente também alertou para o risco. “Não tem nenhuma sinalização impedindo pessoas de passarem pela calçada da obra. Realmente está perigoso. Sem contar que ninguém se manifesta quanto ao término do serviço e o porquê de estar paralisado”, falou.

Em busca de novos esclarecimentos, a prefeitura voltou a ser procurada, mas não se manifestou até o fechamento da edição.