Considerado por muitos moradores como mal assombrado, o prédio que começou a ser construído para receber as novas instalações da prefeitura de Francisco Morato está abandonado há pelo menos oito anos e continua sem receber serviço.

A questão já muito reclamada pela população, voltou a ser abordada em redes sociais e pelos cidadãos que residem nas proximidades da edificação e que presenciam situações desfavoráveis em razão desse abandono e o fácil acesso ao esqueleto da obra.

Segundo Alberto Soares, é difícil achar um culpado pelo abandono e responsável por tocar esse empreendimento. “Cabe aos atuais administradores se explicarem. Mas essa obra foi paralisada há anos. Prometem terminar, mas não cumprem. Quem paga pelo desperdício do dinheiro são os contribuintes”, declarou.

Leandro Rodrigues foi outro cidadãos que cobrou mais responsabilidade com o dinheiro público e com essa obra. “Não adianta culpar a administração passada. Se fizeram algo errado que a justiça puna quem recebeu o recurso para fazer e não fez. Cabe agora quem está no poder dar explicações e colocar a mão na massa, já que isso também fez parte das promessas de campanha”, disse.

Já Aline Prado citou o fato do espaço estar sendo utilizado para práticas ilícitas. “Como não tem nenhuma proteção, o prédio está sendo utilizado por moradores de rua e traficantes. Rola de tudo lá e isso nos deixa muito preocupados. Deveriam ao menos cercar o local, mas nem isso são capazes de fazer”, falou.

Para Antonio Marques, esse era um serviço que deveria ser priorizado pela atual administração. “Francisco Morato tem vários problemas e esse é um deles. Não a toa ganhou o apelido de ‘cidade dos esqueletos’. Porém, esse prédio exige uma ação urgente do governo municipal que até agora não mostrou nada em relação a ele”, elucidou.

Esclarecimento

A prefeitura de Francisco Morato foi procurada e informou que desde que esta gestão foi iniciada em janeiro de 2017, trabalha para retomar e concluir todas as obras que estavam paradas na cidade e que renderam ao município o triste título de “cidade dos esqueletos”. Mas esclareceu que a questão sobre o porquê da paralisação das obras deveria ser destinada à administração anterior.

Sobre o prédio projetado para abrigar a prefeitura municipal, explicou que realizou em janeiro uma avaliação da estrutura para verificar se havia sido comprometida pelo longo período de abandono, o que felizmente não ocorreu.

Agora a ideia é retomar a obra e dar ao imóvel sua destinação original, o que traria mais eficiência e economia aos trabalhos da prefeitura. Para tanto, está reservando recursos no orçamento para a obra, por meio da renegociação de contratos de aluguel, além de buscar recursos externos para a obra.

Quanto à insegurança promovida devido ao fácil acesso ao prédio, a municipalidade esclareceu que a segurança pública é de responsabilidade das polícias militar e civil.