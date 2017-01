O sonho de ser uma grande bailarina

Animando ainda o restinho de férias da garotada, mais uma animação é lançada nas telas de cinema de todo o Brasil. O filme “A bailarina” é ambientado na Paris do século XIX, e conta as aventuras de Félicie Milliner, uma sonhadora menina órfã que pretende conseguir realizar o seu sonho de se tornar bailarina do Grand Opera.

Em busca de seu objetivo, a jovem toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris e decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga na companhia de dança, onde irá aprontar muitas aventuras.

Para capturar toda elegância do ballet clássico, a produção do longa contou com a participação de Aurélie Dupont e Jérémie Bélingard, grandes bailarinos do Ópera de Paris, nas sequências de coreografias do filme.

A Bailarina

Direção: Eric Summer e Éric Warin

Gênero: aventura

Elenco: Mel Maia, Elle Fanning, Dane DeHaan e outros.