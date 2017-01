O primeiro disco do Instinto Animal

Nelson de Souza Lima

Uma boa novidade roqueira vem da zona leste de São Paulo. É o trio Instinto Animal que acaba de lançar o primeiro álbum “Vertigem” de forma independente. A banda formada por Léo Fernandes, guitarra/vocal, Urso, baixo, e Dani Martins, bateria, é influenciada pelo rock sessentista e setentista de power trios clássicos, como Cream, The Jimi Hendrix Experience e Rush. “É uma responsa fazer música só com baixo, bateria e uma guitarra. Mas a história está aí para mostrar que não é impossível e que, na verdade, dá pra fazer e muito bem”, diz Urso. Segundo o batera Dani Martins, a maioria das canções do grupo surgem a partir dos riffs criados por Léo Fernandes. “Algumas vezes rola até de começarmos a nos aquecer para o ensaio e, de uma brincadeira, nascer um riff, ou uma levada, e, em cima disso, criarmos algo maior”, atesta.

As 11 faixas de “Vertigem” são autorais e em português. Sobre o processo de composição, Fernandes diz que as letras são o último passo. “Ás vezes acontecem rápido, outras demoram muito. Os temas são sempre dúvidas em relação ao homem: amor, ganância, egoísmo, dinheiro, tempo, política. As letras, antes de tudo, têm de funcionar como poesia, soar natural sem a música”, afirma o vocalista.

A gravação do disco foi concluída em três dias, sendo que a produção ficou a cargo do tarimbado Lampadinha. Ele propôs ao trio gravar as músicas ao vivo. “Lampadinha sacou que traria um espectro mais orgânico ao som. Nós não poderíamos ter concordado mais com ele, achamos a ideia muito boa e abraçamos totalmente”, conclui o baixista Urso.