O peso do Mamute Prateado

Tem muita gente que insiste em dizer que o rock nacional morreu, pois há tempos o estilo deixou de ser preferido do público brazuca. Sem tocar nas rádios ou TV, as bandas brasileiras buscam alternativas, produzindo material próprio, organizando festivais e tentando ir para fora do País. Mas quem pensa que o rock no Brasil está morto se engana. Temos grandes grupos tocando no underground e entre elas está o Silver Mammoth,

o Mamute Prateado.

A trupe paulista surgida em 2010 e liderada pelo vocalista Marcelo Izzo possui uma trajetória bastante consistente, tendo lançado três álbuns: “Silver Mammoth” (2013), “Pride Price” (2014) e “Mindlomania” (2015). Infl uenciado pelo hard rock, psicodelia e rock progressivo, o Silver Mammoth tem ainda nas suas fi leiras Marcelo Izzo Jr, guitarra, Leonardo Henrique, guitarra, Chakal, baixo, e Gerson Reyes, bateria.

O segundo disco dos caras, “Pride Price”, caiu em minhas mãos e é porrada de responsa. São 11 faixas que alternam peso e baladas com técnica e

precisão dos músicos. Em “Pride Price” as letras abordaram um tema bastante atual: a corrupção que campeia entre os políticos e grandes conglomerados capitalistas e hipócritas.

Como as referências do quinteto está no classic me chamou atenção “Sweet little sister”. A balada é interpretada por Izzo de um modo “bowiediano”, lembrando o Camaleão do Rock, falecido em janeiro desse ano. Outros destaques são “Turning paranoia”, “Soldier of prey”, “When walls get cracked”, “Break it up, bring em down”, “Bitter moon or honey moon”, “Mozart gale”, além da faixa-título. Recomendado.