Nelson de Souza Lima

Suor e Sacrifício, Universal Music, é o novo trabalho dos bauruenses do CPM 22. O sétimo disco da banda liderada por Fernando Badauí traz 14 faixas inéditas com o hardcore tradicional dos caras, guitarras pesadas, bateria martelada e baixo marcado. Podemos dizer que o CPM 22 está numa ótima fase, pois voltou a ser um quinteto.

Completam o grupo, além de Badauí, os guitarristas Luciano Garcia e Phil Fargnoli, o baixista Fernado Sanches e o batera Ricardo Japinha. As letras estão engajadas e discursos de protesto e luta norteiam o CD. Serve de exemplo “Linha de frente”, cujos versos são uma conclamação a resistência diante das mazelas impostas pelos poderosos. Diz a música: “Não desanime não/Esta é nossa geração/Não contamos com ninguém/Seja como for/Vamos nos manter em pé/Contra quem tiver que ser/Eles não vão nos calar/Vamos pra cima”. Canção que poderia perfeitamente servir de hino para as manifestações que tomaram conta do País em 2013. Também são destaques “Combustível”, “Desconexo”, “Pagar pra ver”, “Destemido”, “Em busca de uma pista”, “Todos por 1” e “Segunda Chance”. Outra que vale a pena ser ouvida é “Never going to be the same” que contou com a participação do americano Trever Keith, da banda Face to Face, tocando guitarra e nos vocais.

O trabalho de criação de Suor e Sacrifício foi minucioso e contou com a participação intensa da banda. Os caras codirigiram a produção que ficou a cargo do tarimbado Paul Ralphes. Com mais de 22 anos de estrada, participações em megafestivais como o Rock In Rio de 2015, um Grammy Latino ganho em 2008, o quinteto já alcançou a maturidade há muito tempo arregimentando fãs a cada dia. E como é de praxe, a banda também explora mídias e plataformas virtuais. O álbum está disponível no Youtube e já teve mais de 15.900 visualizações. Suor e Sacrifício é CPM 22 em todos os aspectos que o hardcore pode ter.