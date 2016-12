O grito dos inocentes

Nelson de Souza Lima

No começo dos anos 1980, o Brasil vivia momentos de turbulência. Sob o regime militar, nosso País enfrentava uma crise em várias frentes, inclusive na música. O marasmo musical foi quebrado com a criação do punk. As canções de protesto mostravam o grito de uma sociedade que ansiava por liberdade.

Em 1981 surgiu em São Paulo o Inocentes, considerada banda precursora do punk em terras tupiniquins. Liderado por Clemente Nascimento, o grupo arregimentou muitos fãs nesses mais de 30 anos. Para mostrar a trajetória do Inocentes e do movimento punk no Brasil foi lançado recentemente o livro “Meninos em Fúria”, Editora Alfaguara.

Escrita pelo próprio Clemente em parceria com o jornalista Marcelo Rubens Paiva, a obra contém 220 páginas e poucas fotos. “Eu e o Marcelo sempre nos encontrávamos no metrô, usamos muito transporte público e num desses encontros ele me perguntou se eu estava fazendo minha biografia. Eu falei que sim, mas estava há uns dois anos no primeiro capítulo, então, ele se ofereceu para fazer”, disse Clemente.

No começo da carreira o Inocentes sofreu muito com a repressão policial. “Qualquer coisa diferente era uma afronta à ditadura militar. E o punk não fi cava de fora. Naquela época todo momento era tenso, pois a polícia costumava acabar com os shows punks na porrada”, atestou.

O músico fala que o livro traça um paralelo entre sua história e a de Paiva, pois a banda faz parte de várias experiências em comum. “Ele ia aos shows do Inocentes na PUC, conhecíamos as mesmas pessoas, frequentamos os mesmos lugares, está no livro”, concluiu.