Um novo golpe se propaga em correntes no aplicativo WhatsApp. A mensagem informa sobre uma falsa vaga de emprego na rede de supermercados Carrefour, prometendo um salário de 1.852 reais ao mês. A farsa já atingiu mais de 200 mil brasileiros.

De acordo com a empresa de segurança digital Psafe, a mensagem contém um link que leva a um formulário com três perguntas para capturar os dados da vítima. A pessoa ainda é induzida a compartilhar o texto da vaga com mais 15 pessoas no WhatsApp.

Além disso, o usuário é levado a assinar um serviço de SMS que gasta os créditos do celular, e apps maliciosos são instalados no smartphone.

Golpes como esse são comuns na web. Na semana passada, um cupom falso do Uber prometia um desconto de 100 reais em corridas solicitadas no app de transporte individual.

