Uma nova norma do Procon Paulistano, órgão de Defesa do Consumidor, publicada no Diário Oficial de terça-feira, 17, proíbe que supermercados e estabelecimentos comerciais vendam sacolinhas biodegradáveis com propaganda. A medida vale para a cidade de São Paulo.

A ação objetiva evitar que o consumidor pague pela sacola e faça propaganda gratuita do estabelecimento. As sacolinhas que tiverem apenas as instruções de uso padronizadas pela Prefeitura poderão ser vendidas.

De acordo com a norma, caso a empresa insista em colocar a marca do comércio, a sacolinha terá que ser distribuída de graça.

A fiscalização será feita pela Prefeitura que já está notificando estabelecimentos sobre a mudança. Segundo a municipalidade, primeiro será feita a notificação e depois a multa em caso de descumprimento. O valor da multa varia de acordo com o tamanho do estabelecimento.