NESP tem autorização oficial para concretizar projeto em Perus

Em cerimônia realizada na Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira (28), foi assinado pelo prefeito Fernando Haddad (PT), o decreto elaborado pelo processo administrativo número 2016-0.163.343-9. Trata-se de um instrumento que autoriza os usos e parâmetros requeridos pelo Novo Entreposto de São Paulo (NESP) para o terreno adquirido na região de Perus, zona norte da capital paulista.

A partir da assinatura começa uma nova fase do projeto, com o início oficial do plano executivo. Serão apresentados os estudos de Impacto Ambiental e Impacto Viário, bem como requeridas as demais autorizações para construção do Novo Entreposto.

“Esta área de Perus é estratégica para se constituir o novo polo de desenvolvimento de São Paulo. É imprescindível que não afetemos a qualidade de vida dos moradores do bairro de Perus. Vamos levar o emprego, mas não queremos levar o tráfego de caminhões. A previsão é de 20 mil empregos indiretos e 10 mil diretos”, comenta o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

Ao longo dos últimos seis meses a equipe técnica do NESP estudou e debateu ideias com as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e São Paulo Urbanismo. As sugestões recebidas foram consideradas na consolidação do Projeto de Intervenção Urbana (PIU), o qual esteve em Consulta Pública até o último dia 20. Com a assinatura do decreto, poderão dar início aos projetos de engenharia e arquitetura, já que os parâmetros foram determinados e aprovados.

“A partir de hoje, mais que um sonho o NESP já é uma realidade. O Novo Entreposto é de interesse da cidade, do Estado e do país. Começa a fase executiva de nosso projeto e em breve poderemos viver uma nova realidade no abastecimento em São Paulo”, comentou o presidente do NESP, Sergio Benassi.

O grupo responsável pela administração do NESP irá receber até o final de janeiro de 2017 propostas de implantação do projeto, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo novo PIU e desenvolvidas por escritórios de engenharia e arquitetura.