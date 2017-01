Nesp é apresentado para prefeitos de Caieiras e Franco da Rocha

Aconteceu no último dia 18 um encontro entre a diretoria do Novo Entreposto de São Paulo (NESP) com os prefeitos de Caieiras, Franco da Rocha e Regional de Perus. O objetivo da reunião foi apresentar às autoridades municipais o projeto do mercado, que prevê instalação no bairro de Perus, zona Norte da capital paulista.

Com a apresentação de Heleno Verucci e Antônio Augusto Verucci, responsáveis pelo Comitê de Projetos do NESP, os presentes mostraram interesse na geração de empregos e renda para a região de Perus. Para o prefeito de Caieiras, Gerson Romero, a vinda do entreposto para a região trará muitos benefícios. Ele ressaltou que o debate é fundamental para se conhecer os detalhes do projeto.

Para o prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, “o projeto é muito interessante, especialmente pela possibilidade de atrair mais investimentos em mobilidade urbana para a região e também para geração de empregos”.

O Prefeito Regional de Perus, Eduardo Rosmarinho, apoia o NESP e destaca que “o entreposto contará com uma infraestrutura única e planejada para atender às necessidades dos empreendedores, dando oportunidade de continuarem crescendo, permitindo a qualidade ideal para a logística, inspirada em mercados de sucesso mundo afora”. Ele ressalta que o NESP contribuirá para a geração de empregos diretos à população de Perus e cidades circunvizinhas envolvidas no projeto.

Heleno Verucci, superintendente do NESP, considera que o encontro tenha sido muito positivo. “Uma excelente oportunidade para apresentarmos o projeto aos prefeitos da região e ouvir as considerações sobre ele”, afirma.