Em 3 de fevereiro deste ano o jornal Regional News divulgou uma matéria relatando o problemas enfrentado pelos moradores do Jardim Nova Era, em Caieiras, em relação ao muro de contenção que desabou em 2015, atingindo ao menos cinco veículos e causando prejuízos aos proprietários que são moradores do bloco 9 do edifício Constantino Angelo Fantini.

Desde então o jornal busca junto aos responsáveis respostas para a questão. Essa semana a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, informou que vistoriou o local e constatou que o muro foi construído pela prefeitura para atender os moradores do residencial. A administração municipal entrou em contato com a companhia para reformar o local, que desabou em 2015, e a empresa respondeu que não tem objeção à obra. Contudo, alertou que são necessários estudos para determinar qual é a contenção mais adequada para o local. Cabe salientar que esta área continha um talude coberto por grama, o suficiente para a contenção.

O governo municipal, por sua vez, esclareceu que a partir da autorização fornecida pela CDHU, o prefeito aprovou à Secretaria de Obras para tomar as providências e o serviço foi colocado em ordem cronológica para ser feito o mais rápido possível.