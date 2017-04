O Brasil se vê às voltas com a tecnologia digital para difusão televisiva. É a televisão digital que vai chegando aos lares brasileiros. E o nosso País, ah…o nosso País! As corridas para adquirir conversores para equipamentos mais antigos, a venda de antenas adequadas ao novo sinal, até o gato do sinal do vizinho. Não é o mais importante. Seja o tubo valvulado, o aparelho transistorizado, o circuito integrado. Imagens em preto e branco,” tecnicolor”, plasma ou led.

Antes tivéssemos nós uma televisão com programas não compromissados com interesses menores, mal intencionados, manipuladores de massas, servindo a senhores abomináveis, que muitas vezes não se vexariam em exterminar seu próximo pela satisfação de suas necessidades capitais, como por exemplo aquelas jóias seculares compradas em um museu europeu. E no frigir dos ovos, quanto a velha “lei do mundo” derrubá-los ao solo, ainda se fazem de vítimas fazendo palanque sobre os despojos sagrados de seus queridos, como se o brilho dos holofotes fosse o lenitivo da alma dos iníquos. TV digital, seu sinal limpo traga consigo outras limpezas, muito mais necessárias a nossos ávidos espectadores…