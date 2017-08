Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na terça-feira, 1º, no Jardim Progresso, em Franco da Rocha. A detenção foi feita por policiais militares do Canil do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

De acordo com a PM, a equipe estava em patrulhamento pelo local quando avistou a mulher em atitude suspeita. Após a abordagem e revista, foi localizado 0.048 kg de maconha, 0,055 kg de cocaína e 0,021 kg de crack, além de R$ 85,20 em espécie.

A acusada foi detida e conduzida à delegacia de Franco da Rocha, onde foi registrado o boletim de ocorrência da Polícia Civil de tráfico de drogas, ficando a indiciada à disposição da justiça.