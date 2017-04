A notícia de que o corpo de uma mulher foi encontrada esquartejada em Franco da Rocha, na manhã de domingo, 16, continua repercutindo na região.

Hoje, 17, pela manhã, fotos começaram a circular via whatsapp e as imagens impressionam.

Segundo a polícia, a vítima teve cabeça e joelhos esquartejados. A mulher foi identificada na segunda-feira, 17. Ela se chama Luciana Antunes Soares e tinha 40 anos.

O principal suspeito é um camelô de 24 anos que teria conhecido ela naquela noite. Até o momento ninguém foi preso. No local, a polícia encontrou um facão que pode ter sido usado no crime. A polícia acredita que o criminoso percebeu a aproximação dos carros e fugiu.

No corpo da vítima foram encontrados cortes no abdômem e no braço esquerdo. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial de Franco da Rocha