O bairro de Perus, São Paulo, recebe no sábado, 15, o Ponto de Leitura Morro Doce. O evento literário SP Vozes Urbanas trata-se de uma mesclagem de música e poesia que mostra o papel que estas artes ocupam nas periferias.

Conforme explicação dos produtores, haverá quatro blocos com palestrantes e cinco blocos com músicos locais e regionais que adentram na sua musicalidade a poética como símbolo de resistência e expressão. A música conversa por si só dentro do universo poético.

O evento pretende aproximar o cidadão comum da poesia e mostrar que ela nunca esteve distante, pois todo ser humano a partir do momento que tem a percepção da vida é um poeta involuntário. Nessa empreitada de aproximação do cidadão e o estado de poesia interagem articuladores culturais, escritores, educadores e músicos que, dentro dos seus campos de pesquisa e estudo, vão transitar em narrativas, palestras e diálogos com o objetivo unicamente de juntos quebrarem os muros arquitetados perante à arte.

O Ponto de Leitura Morro Doce é um espaço público aberto à comunidade e que contém um acervo rico de livros, com mais de cinco mil obras. Há mais de dez anos está localizado na Rua Amadeu Caego Monteiro, nº 209, no Jardim Santa Fé, Distrito Anhanguera.