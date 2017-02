Morre Edson Bueno, fundador da rede Amil

O fundador da rede de planos de saúde Amil, Edson de Godoy Bueno, morreu nesta terça-feira, 14, no Rio de Janeiro. O executivo de 73 anos sofreu um infarto agudo enquanto jogava tênis em Búzios.

Ele era médico e presidente do conselho do UnitedHealth Group para a América Latina. O grupo americano comprou a companhia fundada por ele em 2012, por 10 bilhões de reais.

Em fevereiro de 2014, comprou o controle da Dasa Diagnósticos, maior rede de laboratórios do país, que engloba as bandeiras Delboni Auriemo e Laovisier.

Em nota, o UnitedHealth Group lamenta a perda de Bueno e diz que ele teve papel imprescindível na reorganização da empresa e na escolha de suas lideranças.

O Hospital de Clínicas Caieiras é um dos hospitais administrados pelo grupo Amil.

Perfil

Edson de Godoy Bueno nasceu em Guarantã, São Paulo, onde vendia frutas de porta em porta. Aos 10 anos, tornou-se engraxate para ajudar a família. Inspirado pelo Dr. Moacyr Carneiro, então o único médico de Guarantã, escolheu a medicina como profissão e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ainda estudante, conseguiu emprego na Casa de Saúde São José, localizada em Duque de Caxias (RJ), da qual se tornou sócio. Em 1971, antes de se formar como cirurgião-geral, Edson já era dono desse hospital. Em 1976, ao lado de um grupo de jovens médicos, criou uma rede para administrar três hospitais.

Em 1978, Edson e seus companheiros fundaram a Amil Assistência Médica Internacional. A empresa foi vendida para a UnitedHealth Group em 2012, e Edson Bueno tornou-se o principal acionista individual da companhia e membro do seu Conselho de Administração.

Atualmente, Edson Bueno, além de desempenhar a função de Chairman do UnitedHealth Group para a América Latina, era vice-presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) e presidente do Conselho Diretor do Instituto de Estudos em Saúde Suplementar (IESS) – plataformas nas quais trabalhava para aperfeiçoar o sistema de saúde brasileiro.

De acordo o site da revista Forbes, Edson tinha uma fortuna de U$ 3,1 bilhões e era a 18ª pessoa mais rica do Brasil, e o 959º mais rico do mundo.

Com informações do site Exame.com e G1.