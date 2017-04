Depois de arrecadar mais de 12 milhões com a locação de equipamentos, publicidade e realização de eventos em Caieiras no período de 2011 a 2016, as empresas Eventos Publi Eventos Ltda e Publicomunicação Propaganda e Marketing Ltda, ambas do mesmo proprietário, Carlos Alberto Seixas Toledo, em apenas um contrato firmado com a prefeitura de Franco da Rocha no ano de 2016 recebeu mais de R$ 5 milhões para a mesma prestação de serviço.

Com validade de um ano, o contrato foi firmado em 2016 junto à secretária adjunta de cultura, Taiana Garcia, que teve seu nome citado na Ação Popular que pede apuração sobre nepotismo praticado dentro do governo municipal, por ser nora da vereadora Neiva Hernandes. O caso foi divulgado recentemente pelo jornal Regional News.

Ainda no ano passado, mais R$ 431.770,00 foi recebido pela Eventos Publi Eventos Ltda junto ao município franco-rochense com dispensa de licitação e a modalidade convite.

Os acordos com a prefeitura de Franco da Rocha ainda inclui a locação de um gerador no valor de R$ 315.600,00. O que chama atenção nesse contrato é que a empresa não dispõe do produto e mesmo assim venceu a licitação também para essa prestação de serviço.

Em todos os casos citados, os contratos foram assinados em período eleitoral, mas com as empresas em questão participando dos processos licitatórios e serem declaradas vencedoras. Mas os valores dispensados com esses serviços chamam atenção em um momento que a população sofre para conseguir atendimento médico, déficit de vagas em creches municipais, entre outros problemas. Outros setores mais importantes também sofrem com a falta de investimentos, atingindo diretamente o munícipe, o maior prejudicado.

Outro ponto que chama atenção é em relação a essas empresas que aparecem ganhadores de licitação em quase todas as prefeituras da região. Os dados dessa e de outras publicações feitas pelo jornal Regional News sobre o tema foram baseados no Portal do Cidadão do Tribunal de Contas, que mantém uma página com receitas e despesas das prefeituras e câmaras municipais.

Jundiaí

No final de março, o Poder Judiciário tornou definitiva liminar concedida a pedido do MPSP em ação movida contra a prefeitura de Jundiaí para limitar os gastos municipais com publicidade. A decisão proíbe o poder público municipal de realizar gastos com comunicações, serviços de propaganda ou de publicidade legal em valor superior ao aplicado pela prefeitura nas áreas de saúde, educação, habitação ou assistência social.

O Ministério Público apontou que, apesar de não estar oferecendo serviços importantes à população de forma adequada, a prefeitura de Jundiaí assumiu gastos com publicidade que ultrapassam os R$ 10 milhões anuais.

Na sentença, a Justiça considerou que “não é razoável ou proporcional, portanto, que se gaste cerca de 12 milhões de reais com publicidade em 2015, enquanto, a par do notório déficit habitacional, tenha-se tido uma despesa de menos de dois milhões e meio em 2015 para a área da habitação de interesse social, ou seja, gastou-se na média cinco vezes mais para publicidade feita pelo réu do que com habitação de interesse social.”