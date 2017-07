O mês é de férias escolares e também de festa julina. Até 30 de julho é possível visitar o arraial na Fundação Memorial da América Latina.

O evento traz um cardápio com deliciosas opções de quitutes típicos da época, pipoca, pamonha, quentão, algodão doce, maça do amor, paçoca, milho verde e outras guloseimas como fondues, churros, churrasco e vaca atolada. A diversão estará garantida com as barracas de pescaria e tomba lata.

A festa gratuita, que acontece na Praça da Sombra, ficará aberta ao público sempre nos mesmos horários de visitação ao Castelo Rá-Tim-Bum, de terça a sexta, das 9 às 21 horas, e nos finais de semana até às 22 horas. Aos sábados e domingos, outras duas atrações também gratuitas incrementam o arraial: os espetáculos de teatro com histórias do Rá-Tim-Bum, das 10h30 às 18h30, e a inédita projeção de cores e luzes na fachada do Castelo, às 19h30 e 21 horas.

O Memorial da América Latina fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664, Barra Funda, São Paulo. Mais informações pelo telefone 3823-4600.

Para chegar ao local de carro, a melhor opção de estacionamento é o portão 15, com valor de R$ 25,00 o período. A pé, o metrô, Estação Barra Funda – Linha Vermelha, é o transporte público mais recomendado: o acesso é pelos portões 8, 9 e 12.