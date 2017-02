Mato e sujeira ocupam escadões dos bairros de Caieiras

Vários escadões e vielas da cidade de Caieiras estão tomados por mato e sujeira. A questão fez com que os cidadãos cobrassem das autoridades a limpeza e a manutenção desses acessos muito utilizados pelas pessoas.

A reportagem do jornal Regional News esteve nos bairros na segunda-feira, 6, e constatou o problema na Vila Rosina, Serpa e Boa Vista.

Segundo Rafael Silva, o mato atrai e serve de criadouro de bichos que podem atacar as pessoas que utilizam esses acessos. “A gente entende que devido ao período de chuva é normal o mato crescer mais do que o normal, mas a prefeitura precisa estar atenta a isso. Sem contar que o mato atrai também insetos”, falou.

Emerson Oliveira mora na Vila Rosina e passa pelo escadão que fica ao lado da Escola Olindo Dártora todo os dias. Porém, em razão da maneira que encontra-se o acesso cheio de mato e sujeira, ele tem fugido do local. “Não só eu, mas outras pessoas também estão evitando o escadão. A prefeitura tem de fazer sua parte, mas precisa também contar com a ajuda da população que tem sua parcela de culpa por não descartar lixo e demais objetos corretamente”, pontuou.

A prefeitura de Caieiras foi procurada e informou que mantém uma programação para serviços de capinação nas ruas e avenidas da cidade. Para solicitar esses serviços, o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria de Obras pelo telefone 4605-7272.