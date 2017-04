Trafegar pela Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na região de Perus, em São Paulo, já é um desafio diário para os motoristas. A questão alcança também pedestres e cidadãos que aguardam pela chegada dos ônibus. Saber que a via está tomada por mato, sujeira e outros problemas, complica ainda mais essa situação.

Na manhã de segunda-feira, 10, a reportagem do jornal Regional News percorreu pelo trecho da avenida e confirmou os reclamos feitos pelos cidadãos. Um dos pontos mais críticos fica entre a Rua Ernesto Botoni e a Avenida Fiorelli Peccicacco. Nesse trecho é possível ver muita areia na pista, que pode prejudicar a direção segura dos motoristas, e mato que invade calçadas, canteiros e até mesmo o ponto de ônibus que fica no sentido interior da via.

Quem aguarda pela chegada do coletivo no local reclama também da sujeira que cerca o espaço. “Logo o mato vai tapar a nossa visão e a dos motoristas de tão alto que está. Sem contar a areia que vem em nossa direção quando os veículos passam pela via. Uma situação complicada”, falou Júlio César de Almeida.

O fato também foi criticado por Jacira Gonçalves. Ela afirma ter visto acidentes no local em razão da pista estar com areia e o motorista não conseguir frear o veículo. “O que não consigo acreditar é que por se tratar de uma avenida muito movimentada ninguém toma qualquer providência”, disse.

Vânia Alencar apontou também a sujeira que cerca o ponto de ônibus. “Está uma nojeira. Os bancos estão sujos com pó e embaixo deles muitas embalagens descartadas pelos próprios cidadãos que utilizam o espaço. Difícil é ver alguém da prefeitura por aqui fazendo a limpeza”, declarou Vânia.

A assessoria de imprensa da prefeitura regional de Perus foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.