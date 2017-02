Manuseio do botijão de gás requer cuidados

Embora não seja muito comum, mas quando ocorre o estrago é grande e perigoso, lidar com botijão de gás exige atenção e cuidado. O alerta é do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que atende ocorrências dessa natureza e lista algumas cautelas que se devem ter com o produto.

O gás de cozinha é o nome popular do gás liquefeito de petróleo. É uma substância altamente inflamável, e por isso causa incêndio muito fácil, bastando ter contato com chamas, brasas e até faíscas. O importante é manter o botijão em um ambiente aberto e arejado e deixá-lo sempre em posição vertical.

Para evitar problemas, uma série de cuidados com o bujão deve ser levada em consideração. Um dos principais é quanto à compra do produto que nunca deve ser adquirido de fornecedores clandestinos. O ideal é procurar sempre os credenciados. Se o botijão estiver amassado, enferrujado ou se o lacre estiver rompido, a dica é não comprar.

Outra orientação é não utilizar uma mangueira de gás que não tenha o selo do Inmetro. Ela deve ter, no máximo, 1,25 metro de comprimento e estar dentro do prazo validade e sem rachaduras. O registro deve ter a gravação do certificado NBR 8473.

As abraçadeiras usadas para prender a mangueira devem ser próprias para do registro de gás e não se deve utilizar ferramentas, como alicates ou martelos para rosquear o regulador de pressão, já que a força apenas das mão já é o suficiente para fechar.

Para evitar vazamentos, passe uma esponja com sabão em torno do regulador. Se fizer bolhas, o gás está vazando. Reinstale. Se o problema persistir, retire o gás imediatamente de sua casa. Se o produto estiver vazando, não acenda nada. Fósforo e até interruptor de luz podem causar explosão.

Em caso de acidente com fogo, a orientação é manter a calma e ligar para o número de telefone 193 para falar com o Corpo de Bombeiros.