Mamografia está disponível na rede pública de Caieiras

A Policlínica de Laranjeiras, em Caieiras, já está realizando exames de mamografia gratuitamente pela rede pública de saúde.

O exame é um instrumento importante para a detecção precoce do câncer de mama e deve ser feito anualmente por mulheres acima de 40 anos ou antes, se houver histórico familiar, ou mesmo em homens, também em caso de histórico familiar.

A mamografia é feita às segundas, terças e quintas-feiras, das 8 às 17 horas. A policlínica fica localizada na Alameda das Mangueiras, s/nº, em Laranjeiras.

De acordo com a Secretaria de Saúde, é importante que a população compareça à unidade no dia e horário marcados para a realização da mamografia, uma vez que a taxa de pacientes faltantes chega próximo dos 80% por dia de atendimento. Caso não possa comparecer, entre em contato com a unidade de saúde pelo telefone 4441-8620.