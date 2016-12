Mais um dia, mais um ano para começar de novo

O final do mês de dezembro celebra um novo ciclo de vida em todo o mundo. Apesar de comemorado com costumes e tradições diferenciadas, o ano-novo tornou-se um momento único na vida das pessoas, trazendo à tona a união e os desejos de melhores adventos. É o momento em que a calmaria toma conta e a afobação dos grandes centros urbanos é interrompida. Num ato sincronizado, o encerramento das atividades comerciais completa o rito cruzando olhares para o espetáculo das luzes que iluminam os céus ao soar da meia-noite de 31 de dezembro.

Finalizando o calendário, a data é esperada pontualmente por pessoas de todo o mundo, não importando o credo ou a classe social. Como uma onda de bons fluidos, o ano vindouro carrega consigo as responsabilidades impostas por aqueles que creem nas mudanças, no desenvolvimento e na concretização dos projetos idealizados.

Em meio a um cenário de luxúria, o aperto caloroso de mãos e o abraço apertado selam os desejos de um novo ano, despertando a união dos seres. Embalados por melodias de fé, amor e paz, todos bailam num mesmo compasso, esquecendo-se das tristezas e das desavenças vividas outrora.

Recordações boas e ruins povoam a mente das pessoas nos quatro cantos do mundo e no filme da vida real, as cenas tomam cor e forma, inflamando o despertar de uma nova batalha prestes a chegar. É quando recomeça o empenho em trabalhar mais, investir em projetos e amar a vida com tudo o que ela tem a oferecer nesse aprendizado diário e contínuo. Passar por dificuldades e vencer os desafios é uma experiência única e bem-vinda.

Trilhar o próprio caminho é importante para investir em si mesmo, ganhar amadurecimento e valorizar a auto-estima. Cada um deve ter ciência de seus valores, qualidades e defeitos. Como resultado, a certeza de desfrutar do progresso pessoal e aprender que compartilhar é fundamental.

É positivo também seguir a intuição e caminhar rumo ao desenvolvimento individual, sem, em qualquer momento, esquecer-se do próximo.

Respeito e liberdade caem bem em qualquer circunstância. A disciplina e o desejo são ferramentas que ajudam a alcançar êxitos. Basta acreditar e ir à luta, com fé para vencer. Calcados na sombra da grandeza e no afã do futuro próximo é imprescindível pedir a Deus sabedoria e ter, acima de tudo, a gratidão por mais um dia de vida.