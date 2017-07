Folhando os jornais num domingo à tarde, o indivíduo se pergunta o porquê de continuar fazendo aquilo. Um brincando de menino mimado, se valendo de seu brinquedo mais caro, se impondo sobre os demais que na verdade só querem correr por perto, como se fosse no fundo um grande jogo de pega-ajuda. Outro, depois de sabemos lá quantos anos de algo chamado por alguns de música, afirmando que não quer morrer, enquanto traga algo insinuando hábitos nem tão “legais” como pode parecer. O mais interessante, é que não estamos falando do jornalzinho da escola, mas da grande mídia mais tradicional.

No planalto central, Renato Russo continua sempre presente ”Nas favelas, no senado, tem sujeira pra todo lado, ninguém respeita a constituição, mas todos acreditam no futuro da nação”. Às vezes desanima. Mas tem que passar. Se não nós, quem? Nossos filhos merecem, nossos netos, que talvez ainda nem tenham chegado não podem responder por erros que nossa ignorância e ambição causaram. Nós quebramos. Vamos consertar. E não finjamos de mortos. Nós elegemos nossos representantes desde 1.985. Já está na hora de apreendermos a caminhar pelas próprias pernas. Força. Seriedade. Compromisso.