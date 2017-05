Um grupo de mães saiu às ruas de Francisco Morato na sexta-feira, 28, dia em que ocorreu uma greve geral no Brasil, para manifestar contra o CAPSi, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que foi inaugurado há 11 meses e não tem atendimento em razão da Superintendência da Saúde não ter encaminhado médicos e especialistas à unidade.

Segundo as genitoras, o local deveria ter atendimento especializado de psiquiatra, psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, além de enfermeiros e terapeutas, mas nada disso está sendo oferecido.

Uma das pessoas que mostra inconformismo com essa questão é Tatiane Costa dos Santos Carvalho. De acordo com ela, o site da prefeitura aponta a informação de que 300 crianças são atendidas por mês, mas não procede. “Atualmente só existe atendimento com a pedagoga. A fila de espera é enorme e quando nós vamos com o encaminhamento de nossos filhos ouvimos que não tem previsão de atendimento”, disse Tatiane, que revoltada com a situação levou o caso a conhecimento do Ministério Público.

Sueli Aparecida dos Santos é outra mãe que enfrenta o mesmo problema. “São muitas as crianças que precisam de atendimento. Tem um grupo de mães de crianças especiais desesperadas, lutando sem êxito, pelo tratamento desses pequenos”, falou, lembrando que o CAPSi é o único local que o município possui voltado para o atendimento às crianças portadoras de necessidades especiais. “Se a unidade não funcionar, o que será de nossas crianças?”, questionou.

Segundo Adrielli Fernanda Toffoletto Ribeiro, os filhos destas mães estão sem aulas e sem tratamento. “Já tentamos de tudo. Precisamos que esse caso seja levado ao conhecimento de todos. Nós mães precisamos ser ouvidas. Não podemos ficar sem esse atendimento em Morato”, articulou.

Para esclarecer sobre essa situação, a prefeitura de Francisco Morato foi procurada e informou que ao assumir a gestão detectou que no CAPS I não havia médico psiquiatra, nem cadastro da unidade no órgão competente, portanto não havia registro da unidade. Continuou o esclarecimento explicando que hoje tem uma equipe composta por médico psiquiatra infantil, enfermeira, psicóloga, pedagoga, assistente social e fonoaudióloga. Também reiterou que houve uma indicação de atendimento por meio da Promotoria e o caso foi encaminhado para o agendamento.