Uma mãe de aluno da Escola Estadual Albino Fiore, no Jardim Esperança, em Caieiras, encaminhou uma reclamação ao jornal Regional News acerca de situações que atingem a unidade.

Abaixo o relato de Cristiane Gebim que cobra providências da instituição:

“O que vem acontecendo na escola Albino Fiore, em Caieiras, não está certo. Desde de 1° de fevereiro deste ano quando começaram as aulas, os alunos não estão tendo todas as aulas. Em 3 de maio foi a PRIMEIRA reunião de pais. Eu tinha alguns assuntos para tratar sobre a falta de professores e assuntos de um professor que retirou alunos da sala de aula sem motivo algum. Porém, justo esse professor havia faltado na reunião. Fui até a diretora além de me falar que eu teria esperar ela terminar TODAS as reuniões das salas de aulas, sendo que eu não podia esperar o dia todo pois eu tinha que trabalhar, ela disse que não era “problema” dela. Mesmo assim falei que queria falar sobre a falta de professores na escola e ela simplesmente falou que não podia fazer nada sobre o assunto e que eles (professores) podiam faltar, pois estudaram pra isso. Por fim, disse que eu era uma mal informada e que eu procurasse me informar. Tem muitos outros assuntos lá para serem resolvidos, mas ela (diretora) não está nem aí. Tudo ela diz que não pode fazer nada.”

Em busca de esclarecimentos acerca da reclamação feita pela mãe, o jornal Regional News entrou em contato com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Em resposta informou que a Diretoria Regional de Ensino de Caieiras já designou uma equipe de supervisores para averiguar os fatos e irá agendar uma reunião com a responsável pelo estudante para a próxima semana.

Quanto a questão de professores, uma docente de Artes necessitou tirar uma licença maternidade e houve a contratação de um professor substituto para ministrar as aulas. Vale frisar que a unidade de ensino conta com a presença de professor eventual em casos de faltas por licença-saúde, por exemplo.

A administração regional está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.