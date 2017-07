O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Lula, foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato.

A decisão foi tomada com base no caso da compra e reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele foi condenado a nove anos e seis meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além de Lula, outras seis pessoas foram culpadas no mesmo processo.

É a primeira vez, desde a Constituição de 1988, que um ex-presidente é condenado criminalmente. A sentença foi publicada nesta quarta-feira, 12 e, na decisão, Moro permite que Lula recorra em liberdade.

Com informações do Portal G1