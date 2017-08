Entre os dias 28 e 31 de agosto a Caixa irá depositar parte do lucro registrado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta dos trabalhadores que tinham saldo em contas inativas ou ativas no fundo no dia 31 de dezembro de 2016.

Para o trabalhador saber quanto irá receber, é simples: basta verificar qual era o saldo que tinha no fundo no dia 31 de dezembro de 2016 e multiplicá-lo por 0,0193, que corresponde ao porcentual da rentabilidade do fundo que será distribuído aos cotistas: 1,93%.

Veja abaixo algumas simulações:

Valor depositado no fundo no dia 31/12/2016 Valor a receber

R$ 1.000 R$ 19,30

R$ 5.000 R$ 96,50

R$ 10.000 R$ 193

R$ 50.000 R$ 965

R$ 100.000 R$ 1.930

O FGTS registrou lucro líquido de 14,55 bilhões de reais no ano passado, e serão creditados 7,28 bilhões de reais a 88 milhões de trabalhadores. O valor médio que os trabalhadores irão receber será de 29,62 reais.

A distribuição do lucro registrado pelo fundo está prevista na Lei 13.446/2017, que elevou a rentabilidade do FGTS e foi promulgada em maio deste ano.

Dinheiro não poderá ser sacado em qualquer situação

A Lei 13.446/2017 não prevê a possibilidade de saque dos resultados do FGTS. Os trabalhadores poderão sacar os valores de suas contas vinculadas de acordo com as regras estabelecidas pela Lei 8.036/90, como nos casos de , aposentadoria, e término de contrato por prazo determinado, entre outros.

Fonte: Revista Exame