Los Hermanos versão orquestrada

Nelson de Souza Lima

Em 17 e 18 de fevereiro a Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta no Teatro Bradesco, em São Paulo, interpretando músicas do grupo carioca Los Hermanos. Chamado “Ventura Sinfônico”, o espetáculo é uma iniciativa da Opes de tornar a música clássica mais palatável para grandes audiências reciclando e renovando o público do gênero.

Prestes a completar 45 anos, a orquestra é uma criação do maestro Armando Prazeres, falecido em 1999, sendo integrada por 80 instrumentistas e realizando 60 concertos por temporada. Tendo à frente atualmente o maestro Isaac Karabthevsky desenvolve projetos que evidenciam compositores clássicos brasileiros concomitantemente explorando novas conexões e terrenos artísticos.

Nesses mais de 40 anos a Opes recebeu para recitais renomados artistas brasileiros e internacionais, entre eles, Nelson Freire, Antônio Meneses, Arnaldo Cohen, Joshua Bell, Boris Belkin, Sarah Chang, Maria João Pires, David Garrett e Krzysztof Penderecki.

No Teatro Bradesco, Karabthevsky e seus comandados mostrarão o repertório do álbum “Ventura”, terceiro lançado pelo Los Hermanos. Segundo uma enquete da revista Rolling Stone, o disco ficou na 68ª posição dos maiores discos brasileiros. Em 2012 foi considerado o melhor álbum brasileiro de todos os tempos, de acordo com a Rádio Eldorado FM, portal Estadão e Caderno C2+Música, do jornal O Estado de S. Paulo. “Ventura” traz músicas bem legais que orquestradas ficarão ótimas, como “Samba a dois”, “O vencedor”, “Cara estranho”, “Do sétimo andar”, “A outra”, “O velho e o moço” e “Tá bom”.

Serviço

Orquestra Sinfônica Petrobras – “Ventura Sinfônico”

Dias: 17 e 18 de fevereiro, às 21 horas

Teatro Bradesco: Shopping Bourbon – Rua Palestra Itália, nº 500, Perdizes

Classificação: 12 anos

Informações e vendas: 4003-1212

www.teatrobradesco.com.br