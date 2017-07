Entrou em operação hoje, 23, mais uma lombada eletrônica na região. O novo ponto de fiscalização fica na Rodovia Prefeito Luiz Salomão Chamma (SP-023), no município de Franco da Rocha.

De acordo com o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, a rodovia encontra-se devidamente sinalizada, com placas indicando o limite de velocidade e a fiscalização eletrônica no trecho.

O equipamento foi homologado conforme a Resolução 396, de 13/12/2011, do Contran, Conselho Nacional de Trânsito, e Portaria SUP/DER-039de 18/06/03, e estão devidamente aprovados e registrados no Inmetro, Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.