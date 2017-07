Enquanto alguns encaram como lazer, outros enxergam como perigo, e a polêmica quando o assunto é soltar pipa, papagaio, quadrado ou peixinho é grande. Para que a diversão não vire uma tragédia são necessários alguns cuidados e isso inclui a não utilização da linha chilena e de cerol, composto de vidro e cola, proibido por lei no Estado de São Paulo.

As pesquisas demonstram que a média no Brasil é de cem acidentes por ano, dos quais 50 causam ferimentos graves, 25 provocam mortes e os outros 25 apenas escoriações brandas.

Com o período de férias escolares, uma das diversões dos jovens é essa. Para evitar problemas, alguns cuidados devem ser tomados. Em Caieiras, desde 2001, a Lei 3082 proíbe a utilização de material cortante na linha. Portanto, quem não segue a regra está sujeito a punições.

Na cidade, a responsabilidade pela fiscalização fica a cargo da Guarda Civil Municipal que muitas vezes recebe críticas por apreender menores e deter maiores de idade que não seguem o que determina a lei.

Quando pessoas são flagradas desrespeitando a norma, os GCMs estão autorizados a recolher o material, além de aplicar advertência e penalidades. No caso de infrator menor de idade, as sanções serão aplicadas na pessoa de seus responsáveis legais, na forma da legislação civil.

Ainda de acordo com a Lei Municipal, em caso de denúncia ou encontro da irregularidade durante o patrulhamento, os componentes da Guarda Civil Municipal investigam e realizam a apreensão do material cortante, que é recolhido para evitar danos ou acidentes, e identificam os responsáveis. Devido às críticas em virtude da atuação dos guardas, o trabalho, segundo a prefeitura de Caieiras, tem sido cuidadoso e com muita moderação para evitar comprometer as brincadeiras sadias, onde estão envolvidos famílias e menores de idade.

Na região, apenas a ‘Cidade do Pinheirais’ conta com norma municipal. Em Franco da Rocha e Francisco Morato os casos são tratados com base na Lei Estadual nº 12.192/2006 que proíbe a utilização de cerol ou qualquer produto semelhante em linhas de pipa em todo o Estado de São Paulo. A fiscalização está sob responsabilidade da Polícia Militar.

Perigo

É nos meses de janeiro e julho que a incidência de pessoas feridas com a linha de cerol aumenta. Os motociclistas são os mais prejudicados e, em muitos casos ao serem atingidos pela linha, acabam morrendo.

Os animais, especialmente as aves, também não estão livres dos cortes promovidos pela linha com material cortante. Até mesmo quem solta pipas acaba pode se ferir com o uso do material.

Para evitar problemas e fazer com que a prática não passe de momentos de diversão, algumas regras devem ser seguidas. Dentre as dicas para evitar acidentes estão não soltar pipa com cerol, evitar empinar perto de antenas, postes e fios elétricos, soltar sempre em lugares abertos, evitar praticar em lugares altos, tais como telhados e lajes, e nunca soltar pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos.

No decorrer da semana casos em Caieiras foram registrados e a atuação da Guarda Municipal foi exemplar no sentido de prevenção de acidentes, inclusive de morte, como já tem sido notícia constante.