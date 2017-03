Mais um novo trem para a Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí) foi entregue nesta quinta-feira, 30. Essa é a 11ª composição a entrar em operação, de um lote de 65 unidades adquiridas. Nos últimos meses, já foram entregues dois trens para o serviço Expresso Leste, na Linha 11-Coral (Luz-Guaianases), e oito para a Linha 7-Rubi.

Com este novo lote, a CPTM iniciou o processo de padronização da frota na Linha 7-Rubi que, no total, receberá 19 trens. Essa é a maior linha da CPTM, com 60,5 quilômetros de extensão, ligando a Estação da Luz a Jundiaí.

O trecho principal, entre Luz e Francisco Morato, transporta em média 400 mil usuários por dia útil.

Somada à extensão entre Francisco Morato e Jundiaí, a Linha 7 alcança a marca de 430 mil passageiros atendidos diariamente.