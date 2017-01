Lenine no Tom Brasil

Nelson de Souza Lima

Lenine, um dos mais respeitados nomes da música brasileira, faz apresentação única no Tom Brasil em 13 de janeiro. O show integra a turnê “Carbono” e divulga o álbum homônimo, lançado em 2016 e mais recente trabalho do cantor e compositor pernambucano.

No repertório constam todas as 11 faixas do disco, assim como canções clássicas do artista. Radicado no Rio de Janeiro desde os anos 1970, Lenine é também arranjador, produtor musical, engenheiro químico, ator e escritor. Calcula-se que o músico tenha em torno de 500 canções escritas ou produzidas por ele. Entre os artistas com quem já trabalhou estão Elba Ramalho, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Fernanda Abreu, O Rappa, Maria Rita, Maria Bethânia e Capital Inicial.

Com uma discografia consistente em mais de 30 anos de carreira destacam-se os álbuns “Olho de Peixe” (1993), “Na Pressão” (1997), “Falange Canibal” (2002) e “Chão” (2011). No currículo Lenine conta também com várias premiações destacando dois da APCA e nove Prêmios da Música Brasileira. Mas o ponto alto da carreira de Lenine se deu com a fatura de dois Grammy Latino: um com “Falange Canibal”, como “Melhor Álbum Pop Contemporâneo, em 2002, e outro com a música “Martelo Bigorna”, na categoria “Melhor Canção Brasileira”. “Carbono” foi indicado a duas categorias no Prêmio da Música Brasileira 2016: “Melhor Álbum” e “Melhor Cantor”, vencendo essa última. Entre outras canções Lenine interpretará “Castanho”, “Simples assim” “Cupim de ferro”, “Paciência”, “Jack soul brasileiro” e “Dois olhos negros”.

Serviço

Lenine – Show “Carbono”

Data: 13 de janeiro, às 22 horas

Classificação: 14 anos

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Ingressos: de R$ 120,00 a R$ 200,00

Inf: www.grupotombrasil.com.br