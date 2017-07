Quem tem dívida com a prefeitura de Caieiras pode aproveitar a campanha que permite, por meio da Lei nº 4929/2017, isentar de juros e multa os cidadãos que têm impostos inscritos na dívida ativa até 31 de dezembro de 2016, permitindo ainda que o débito seja parcelado.

O prazo para renegociação encerra esse mês. Os débitos envolvem todos os tributos municipais, IPTU, ISS e taxas.

Neste sábado, 22, haverá um plantão de atendimento que será feito pelo setor de Dívida Ativa, das 8 às 14 horas, com distribuição de senhas até às 13 horas, no 1º andar, sala 8, do Paço Municipal, que fica na Avenida Professor Carvalho Pinto, nº. 207, Centro.

A isenção total é destinada a quem quitar a dívida à vista. Quem optar pelo parcelamento terá direito ao desconto que varia de 80% a 40%, dependendo do número de parcelas. Quem tiver interesse em se beneficiar da lei deve fazer o pedido pessoalmente no Paço Municipal até o último dia útil de julho deste ano.

Vale lembrar que a isenção é só para multa e juros, o valor devido não entra. Mais informações pelo telefone 4445-9200.