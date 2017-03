Em 17 de março, o craque moratense, Leandro Lino, foi convocado para a seleção brasileira de futsal pela segunda vez em sua carreira. Sob o comando do técnico PC Oliveira, ele fará um amistoso contra a Colômbia em 26 de março, que será disputado na Arena Jeunesse, na Barra da Tijuca, RJ.

Leandro Lino começou sua carreira aos seis anos no CSU de Francisco Morato, jogou no Corinthians e agora no Sorocaba foi convocado para a seleção e é tido como promessa.

No ano passado ele foi eleito como revelação do torneio nacional e melhor jogador do Paulista. Com apenas 21 anos está realizando o sonho de estar ao lado do craque Falcão, que disse que a história do rapaz lembra muito seu início de carreira.

Rainbow

Em partida amistosa, o time da Rainbow A.C. venceu o Borussia F.C. por 2 a 1, no domingo, 19, no Estádio Municipal de Caieiras.

O técnico Thiago Muss montou a equipe com Stuart, Dino, Djalma, Chico, Bahia, Bruninho, Alemão, Lenon, Nei, Marquinhos e James. Completaram o time Yuri, Deivid, DJ, Samuel, Gustavo e Nunes. Os gols foram marcados por James e Alemão.

No domingo, 26, a Rainbow entra em campo pela 2ª rodada da Copa 9 de Julho. O jogo será contra o Juventude, de Perus, às 13 horas, no campo do Jardim Regina, em Pirituba, São Paulo.

San Remo

No domingo, 19, o San Remo enfrentou o Barcezona, de Francisco de Morato, em duas partidas amistosas, em Caieiras.

O 2.º quadro ganhou por 5 a 2. Os técnicos Juninho e Itamar mandaram à quadra Leo, Nenê, Ricardo, Je, De, Caiçara, Wilker e Maca. O 1º quadro venceu pelo placar de 8 a 4. O treinador Ricardo formou a equipe com Alemão, Paulinho, Can, Samuel, Juninho e Wilker.