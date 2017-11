Laura Cristina Meireles de Lima, de 20 anos, participou do concurso Miss Regional 2017, organizado pela empresa Produção Brasil, e conquistou o título em Jundiaí, após ter representado o município no último final de semana.

Antes de vencer o concurso, ela passou por uma seleção onde disputou a vaga na semifinal com 25 meninas da região. Após esta fase foi para a semifinal, realizada no dia 21 de janeiro, e na sequência conseguiu a vaga na final, onde foi escolhida como miss e premiada na categoria adulta no último sábado, 28.

Participar desta final qualificou Laura para disputar a etapa estadual, que acontecerá ainda neste ano.

Além de Laura, outras três meninas de Franco da Rocha ganharam o título de miss nas categorias mirim, infantojuvenil, juvenil e adulto.