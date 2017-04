A prefeitura de Caieiras inaugurou em 4 de abril a unidade do PAT em Laranjeiras, que funcionará no prédio da subprefeitura, localizado na altura do nº. 400, da Avenida Pauliceia.

Segundo o Poder Executivo, a inauguração do PAT vem para contribuir para a descentralização dos serviços administrativos da Prefeitura, ampliando o atendimento à população. “Em tempos de crise, fica difícil para a população que, muitas vezes está desempregada, ter que se deslocar para buscar uma vaga de emprego. Com o PAT em Laranjeiras, serão beneficiados os moradores do bairro e também dos locais vizinhos”, destacou.

O PAT Laranjeiras funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

Fonte: AIMPC