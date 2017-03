Um cidadão propôs à Justiça de Franco da Rocha uma Ação Popular para apurar casos de nepotismo praticados pelo prefeito Francisco Daniel Celeguim de Morais, o Kiko (PT). No documento, o interessado indica o nome de cinco pessoas que ocupam cargos na administração e tem grau de parentesco com o chefe do executivo, vereadores e a primeira-dama do município, afrontando o ordenamento pátrio, de modo especial o artigo 37 da Constituição Federal, em desrespeito à súmula vinculante n° 13 editada pelo Supremo Tribunal Federal.

A Ação Popular chega para exigir provimento jurisdicional com vista a declarar a nulidade de nomeações realizadas pelo administrador público descumpriu um TAC, Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, formalizado entre a prefeitura e o Ministério Público, em 27 de outubro de 2015. Reeleito nas últimas eleições, ele manteve essas pessoas no cargo e admitiu outras na mesma situação.

No TAC, ficou acordado que além de exonerar funcionários nessas condições, não seria permitida a nomeação ou contratação de pessoas na condição de cônjuge, companheiro e parentesco sanguíneo, em linha reta ou colateral, por afinidade ou civil, até terceiro grau com prefeito, vice, secretários e respectivos adjuntos, presidente da Câmara de Vereadores, ocupantes da Mesa Diretiva da Casa Legislativa e respectivos parlamentares.

No mesmo acordo, que previa a exoneração de servidores nessas qualidades até 30 de junho de 2016, ficou estipulada também uma multa diária de R$ 5 mil, que devido à falta de compromisso por parte do prefeito deve ser aplicada.

O denunciante aponta como irregular as contratações de Marcus Brandino Celeguim de Morais para o cargo de Secretário de Comunicação, irmão do prefeito; Renata Maria Araújo Celeguim, secretária de Educação e mãe de Kiko; Aline Moura Novais dos Santos, nomeada como Secretária Adjunta, filha do vereador reeleito George Joventino dos Santos; Ricardo Barreto Ferreira Filho, nomeado no cargo de Secretário de Assuntos Institucionais desde o ano de 2013, e recentemente nomeado no cargo de Consultor Legislativo, tio da primeira-dama, Paula Barreto; e Taiana Garcia Mendes, nomeada em cargo comissionado, desde a gestão anterior e mais recentemente nomeada no cargo de Secretária de Cultura Esporte e Lazer, é nora da Vereadora Neiva Gomes Luiz Hernandez.

Em busca de esclarecimentos, o prefeito Kiko foi procurado para se manifestar. Por meio da diretora de comunicação, Thais Silva, informou que as nomeações feitas obedecem à legislação em vigor, ao TAC firmado pelo próprio prefeito com o Ministério Público e também às determinações da súmula vinculante n°13, do Supremo Tribunal Federal.

Acrescentou ainda que todos os nomeados possuem competência técnica, experiência e principalmente a confiança do chefe do Poder Executivo para exercerem as funções para quais foram designados.

O Ministério Público de São Paulo foi procurado e por meio da assessoria de imprensa explicou que essa Ação Popular é que direcionará as novas decisões da Justiça em relação ao caso. Esclareceu também que as punições previstas no TAC, como multa por exemplo, continuam válidas.