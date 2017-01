Kauã Trugilio fatura a Mountain Race Bike

O atleta caieirense de MTB, Kauã Trugilio, começou o ano com conquistas. No domingo, 15, o piloto disputou a Maratona Race Sports, na Serra do Japi, abrindo sua temporada 2017 com chave de ouro, ao se tornar campeão na categoria sub-20 e ficar com a segunda colocação na classificação geral.

A prova contou com um percurso de 38km exigindo dos competidores técnica, resistência e força para encarar as diversas subidas do circuito. “Foi tudo muito rápido. Após ser dada a largada me mantive junto com outros atletas na ponta e no decorrer do percurso abri uma vantagem dos demais junto com Gilmar Antunes da categoria sub-25. Faltando um quilometro para a chegada, fui ultrapassado e finalizei com a 2ª colocação na geral com uma diferença de 23 segundos e vencendo na categoria sub-20 Pro com o tempo de 1h 28m 49segundos” disse Kauã, de 19 anos, que agradece seus apoiadores Bike Territory, Bike Oeste Distribuidora de Peças, RBM Assessoria Esportiva, S2 Pilates Studio, Vellox Free Uniformes de Ciclismo e GiosBR.

Rainbow

O time da Rainbow A.C. venceu o A.G. Mairiporã por 4 a 0, pela quinta rodada da Copa Libertadores de Mairiporã, domingo, 15. A partida foi no campo do Portão.

Os técnicos Thiago Muss e Talico mandaram para campo: Tato, Gustavo, Douglas, Djalma, Bahia, Alemao, Bruninho, Lenon, Juninho, Dentinho e DJ. Ficaram na reserva: Thiago e Yuri. Os gols foram marcados por Bahia, Alemão, Thiago e Yuri.