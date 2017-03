O atleta caieirense de MTB, Kauã Trugilio, que aniversariou essa semana, disputou no domingo, 12, a 1ª etapa do Campeonato Paulista de MTB XCO, na cidade de Piracicaba. A prova foi realizada no Horto Florestal de Tupi e computou pontos para o ranking da Federação Paulista de Ciclismo. O circuito contava com aproximadamente 7 km em trilhas para quatro voltas nas principais categorias.

Kauã ficou com a 4ª colocação na categoria sub-23 e top 10 na classificação geral. “Não fiz uma boa largada e parti para uma prova de recuperação em um ritmo constante ganhando boas colocações. Faltando uns 150 metros para a chegada, arrebentou minha corrente e terminei correndo para assegurar o 4º lugar. Finalizei a prova em minha categoria com atraso de 1 min e 38 segundo do campeão”, disse o atleta, que agradece seus apoiadores Bike Territory, Bike Oeste Distribuidora de Peças, RBM Assessoria Esportiva, S2 Pilates Studio, Vellox Free Uniformes de Ciclismo e GiosBR.

San Remo

A equipe do San Remo enfrentou o time VQT, de Perus, em duas partidas amistosas no domingo, 12, em Laranjeiras, Caieiras.

O 2º quadro foi derrotado pelo placar de 4 a 9. Os técnicos Juninho e Itamar mandaram para quadra Leo, Flavio, Nenê, Ricardo, Paulinho, De, Caiçara, Mateus, Wilker e Maca. O 1º quadro venceu por 7 a 5. O treinador Ricardo montou o time com Alemão, Paulinho, Can, Samuel, Juninho, Vinicius e Wilker.