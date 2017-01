Justiça bloqueia bens do prefeito de Caieiras

De acordo com o site Caieiraspress, a Juiza Renata Marques de Jesus, do Fórum de Caieiras, em apreciação da Ação Civil Pública impetrada contra o prefeito Roberto Hamamoto , o presidente da Comul, Romeu de Godoy Filho e o Instituto Nosso Rumo, mandou bloquear preventivamente os bens deles para garantia de ressarcimento ao erário.

O tema foi alvo de matéria do jornal Regional News na edição nº 1332. A motivação da Ação Civil se deu em razão da dispensa de licitação na contratação da instituição para realização de concurso público. A medida, considerada irregular pela Promotora, deu-se em consequência do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, acordado com o Ministério Público, referente aos inquéritos civis nº 09/2009 e nº 39/2010, que constataram irregularidades no quadro de servidores que ocupavam cargos comissionados, contrariando determinações legais que exige a contratação por meio de concurso público.

Os inquéritos foram acompanhados pela editora e jornalista Celina Peres, autora das denúncias no ano de 2009.

Segundo a promotora, foram diversos contratos firmados com o instituto de forma ilegal e inconstitucional que chegaram ao montante de R$ 711.274,04. Assim, tais contratações implicaram em atos de improbidade administrativa.

Confira a decisão da Juíza:

Brevemente relatado.Decido.Aprecio desde logo o pedido de tutela de urgência e, em que pesem os argumentos expostos na inicial, não vislumbro presentes os requisitos legais para, nesse momento de cognição sumária, deferi-lo na íntegra.Isso porque, quanto ao requerimento para não realização de novas nomeações para os cargos dos concursos realizados com dispensa de licitação, tem-se que eventual irregularidade existente consiste única e exclusivamente no método de contratação da empresa realizadora do certame, não havendo sequer alegação a respeito de eventual irregularidade na realização das provas do concurso que justifique, por ora, a não nomeação de eventuais candidatos aprovados. Defiro, no entanto, o pedido liminar para que os demandados se abstenham de celebrar novos contratos para realização de concurso público dispensando licitação ou de aditar/renovar contratação já realizada, ante a aparente relevância dos fundamentos invocados na inicial, havendo expressa disposição legal no sentido do requerimento liminar e patente o perigo da demora que poderia significar dano ao erário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Em relação à indisponibilidade liminar de bens dos réus, restando claro que os pagamentos decorrentes dos contratos realizados com dispensa de licitação atingiram a monta de R$ R$ 711.274,04 (setecentos e onze mil, duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), sendo concreto o risco de dano ao erário e impondo-se a necessidade de garantir o ressarcimento de tal dano, defiro a tutela liminar, determinando a imediata expedição de minuta de bloqueio contra os corréus ROBERTO HAMAMOTO, ROMEU DE GODOY FILHO, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO e PAULO GUILHERME CORRÊA SILVA JÚNIOR, via BACENJUD, RENAJUD e ARISP, no limite do valor acima apontado. Importante consignar, no que concerne à indisponibilidade de bens, que não se está diante de uma sanção, mas sim de uma providência cautelar, pois essa medida “tem nítido caráter preventivo, já que tem por objetivo acautelar os interesses do erário durante a apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a transferência ou ocultação dos bens, que tornariam impossível o ressarcimento do dano” (in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 729). Além disso, não há óbice à realização da medida acautelatória antes da apresentação de qualquer tipo de defesa por parte dos investigados já que “A decisão que determina a indisponibilidade dos bens é medida que pode e deve, muitas vezes, ser tomada antes do exame de recebimento da inicial, antes mesmo de proceder-se à notificação (§ 7º do art. 17 da Lei 8.429/92) (RT 868/397)” (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão – São Paulo: Saraiva, 2011 – nota 7 ao art. 7º da Lei nº 8.429/92, p. 1.553).No mais, notifiquem-se os réus, com as advertências legais, para, querendo, apresentarem manifestações no prazo legal (artigo 17, 7º, da Lei nº 8.429/92).Ciência ao Ministério Público.Intime-se.

Fonte: Site do Tribunal de Justiça-SP – Fórum de Caieiras