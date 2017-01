Juliana Galdeano lança primeiro EP

Nelson de Souza Lima

“For Export”, Independente, é o primeiro trabalho discográfico da cantora, compositora e instrumentista Juliana Galdeano. O EP traz cinco faixas que mostram a versatilidade da artista que integra a safra atual de nomes relevantes da nova MPB. Ao todo, a paulistana possui mais de 1.300 canções escritas em português, inglês, alemão e francês. “Seja qual for o idioma são músicas brasileiras, já que sou brasileira. A composição é sempre no mesmo método. No caso, métodos, pois existem várias formas de compor, e eu combino muitos deles”, disse.

O processo de criação de “For Export” começou em 2013 e as canções refletem épocas distintas da vida de Juliana Galdeano. “São músicas que tinham que se encontrar neste disco. Têm uma aura de perigo, mistério e grandes reflexões sobre relacionamento, amor, amizade e poder”, filosofou. Segundo ela, a parte mais complicada foi transpor para o mundo físico o som que estava em sua cabeça. “Escrevi todos os arranjos, fiz as linhas de piano, teclado, efeitos, baixo e voz. E contei com muitos amigos para chegar nesse resultado”, acrescentou Juliana.

A produção ficou a cargo de Fillipe Sibioni, que além da masterização, também tocou teclados e guitarra. O EP estará disponível em lojas físicas e virtuais objetivando alcançar o mercado externo também. “É o que chamo de MPB tipo exportação. A música brasileira tem qualidade e assim, como tantos produtos nacionais, também pode ser exportada”, atestou a cantora. Uma canção interessante é “Dyllan” feita para o cachorro Labrador de Juliana Galdeano que foi assassinado no ano passado.