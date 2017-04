Por Nelson de Souza Lima

Neste sábado, 8 de abril, o Tom Brasil recebe o cantor e compositor Jorge Vercillo. O show dá início à turnê A Experiência, com a qual o músico carioca percorrerá vários Estados do Brasil, além de levá-lo ao exterior. Com mais de 20 anos de carreira, Vercillo é nome significativo da MPB transitando naturalmente por gêneros distintos como samba, pop, xote, entre outros. Suas parcerias são inúmeras destacando Fagner, Ana Carolina, Milton Nascimento, Marcos Valle, além do trabalho realizado com os xarás: Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Jorge Mautner.

Em sua vasta discografia salienta os álbuns Encontro das Águas (1994), Leve (2000), Signo de Ar (2005), Jorge Vercillo ao Vivo (2006), Todos Nós Somos Um (2007) e Luar de Sol (2013). Aliás, esse último foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Hitmaker contumaz, o carioca já emplacou canções em inúmeras novelas e séries da Rede Globo, como Tropicaliente, Cara e Coroa, A Casa das Sete Mulheres, A Indomada, Negócio da China e Duas Caras.

Para esta apresentação, Jorge Vercillo diz que “a música exerce uma magia tão especial nas nossas vidas e das pessoas, que eu desejo que todos desfrutem dessa “Experiência” da forma mais intensa possível. Sabemos dos poderosos efeitos que uma música mais harmônica exerce nos seres humanos, e até nas plantas e animais, portanto a nossa intenção é intensificar ainda mais essa sinergia com meu público, já que a música vem se tornando um fenômeno de união e conscientização humana”. É um show recomendado.

Serviço

Jorge Vercillo – Turnê Experiência

Data: 8 de abril, às 22 horas

Classificação: 14 anos

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Ingressos: de R$ 100,00 a R$ 220,00

Inf e vendas:

www.grupotombrasil.com.br