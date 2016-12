Janela do amanhã

O estudo de história é sempre interessante. Olhássemos uma janela hipotética, para um Brasil do futuro, no qual as realidades econômicas e administrativas não se houvessem modificado, talvez víssemos um quadro tétrico. Um Congresso Nacional sendo invadido, sistema de segurança pública, saúde e educação absolutamente devastados e caóticos, com uma implementação de um Estado paralelo subversivo, do triunfo das iniquidades, das vergonhas nacionais, das irracionalidades.

Alguns poderiam taxar-nos de pessimistas, de negativos, até mesmo autoritários, ou outros, mais na moda, como elitistas, fascistas ou coisa

que o valha. A única questão a ser observada é que essa janela já existe. Chama-se Rio de Janeiro. Um Estado cujo governo já se preconizou como modelo a ser seguido por todas unidades federativas num passado não muito remoto, pelo que consta. Um estado que foi surpreendido pela realidade internacional, em face dos royalties do petróleo, e não olhou para o próprio umbigo, ignorando as regras elementares de economia,

ou seja, não se sustenta uma circunstância em que se gasta mais do que arrecada. O futuro é a quebra financeira.

Destruição dos serviços públicos, e abandono dos próprios fins do Estado. Lembram-se de algo semelhante?