Já é Natal novamente

Novamente chega o Natal. Preocupação com ceias, feriados de final de ano, Ano Novo com suas novas velhas promessas de sempre. Daqui a pouco já aparecem as listinhas para “adotar um afilhado”, “auxiliar o Papai Noel” e outras ações de caridade que sempre enchem o coração

de ternura, de amor, fazendo repousar a consciência nesses dias festivos. Repousar a consciência. O que significa exatamente esse sentimento que nos colhe a cada final de ano como se fosse um fruto que, em meio a estação do calor aqui no Brasil, nos enternece a alma? Será que nossa

alma tem época para expressar sentimentos nobres, ou apenas uma oportunidade de desonerar nossa culpa, ou, talvez, ainda pior, negócio de ocasião para nos promover perante a sociedade? Ou, espero, talvez o mau humor e a decepção tenham carcomido a percepção, fazendo com que tudo seja pintado com cores escuras e perspectivas tétricas? No arribar do novo século, talvez o homem esteja começando a trilhar os caminhos da fraternidade, reconstruindo, restaurando o conceito de amor e caridade.

Feliz Natal a todos, com muita paz esperança e acima de tudo, com o significado desta data sempre à mente e no coração.