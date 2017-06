A Iron Studios Concept Store, principal rede lojas conceito de colecionáveis do país, promove na sexta-feira, 23, uma sessão de autógrafos gratuita com Ivan Reis, desenhista brasileiro da DC Comics. Ele estará na Concept Store do Shopping Eldorado, SP, loja 345 localizada no segundo piso, a partir das 11h30.

Agenciado pela brasileira Chiaroscuro Studios, uma das principais agências de quadrinistas do mundo, Ivan Reis é artista exclusivo da DC Comics desde 2004, onde é responsável pelo sucesso do título do Aquaman no lançamento dos Novos 52, e atualmente como desenhista no título da Liga da Justiça da América. Na Iron Studios, Ivan Reis é responsável pelo conceito e arte desenvolvidos para as linhas de estátuas DC Comics: Art Scale 1/10, Battle Diorama 1/6 e Prime Scale 1/3.

Na ocasião, os clientes poderão adquirir três peças da linha DC Comics Art Scale 1/10 Serie 2: o clássico Shazam (figura dupla Deluxe com seu alter-ego Billy Batson), e os anti-heróis Deathstroke (O Exterminador) e Catwoman (Mulher-Gato), que além de acompanhar acessórios exclusivos das lojas Concept Store, terão seus respectivos e exclusivos pôsteres com a arte de Ivan Reis.

Sessão de autógrafos com Ivan Reis

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Horário: a partir das 11h30

Local: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970 – 2º piso – loja 345 – Pinheiros – São Paulo/ SP