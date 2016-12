Itens deixam a ceia de Natal linda e completa

Muita gente, principalmente os amantes da culinária, esperam ansiosamente pela chegada do Natal para colocar em prática seus dotes na montagem de uma ceia completa para recepcionar os familiares e amigos. Porém, algumas pessoas não sabem como se faz, por estar fazendo pela primeira vez, por nunca ter feito, ou por nunca ter tido a oportunidade de desfrutar de um momento como esse.

Nessa matéria vamos ilustrar itens indispensáveis que devem conter na mesa para que ela seja completa e perfeita. É possível preparar uma ceia deliciosa sem gastar muito.

A toalha de mesa, parte da decoração, deve ser o primeiro item a ser pensado e escolhido. Por ser um gosto peculiar, cada pessoa deve ir atrás do que mais combina com a família e o momento. Depois de enfeitar a casa com aquele toque natalino, o momento é de comprar os alimentos para elaborar receitas maravilhosas da sua ceia.

Para as bebidas são indicados refrigerantes, água mineral, vinho, cidra ou champanhe. Já para as comidas, primeiro deve-se pensar no tipo de carne que pretende fazer. Algumas sugestões são: peru, pernil e bacalhau. Para acompanhar a proposta pode ser empadão, fricassê, maionese, arroz de forno, lasanha, salpicão e outras guarnições.

As sobremesas também não podem ser esquecidas. Nesta edição a editoria de receita traz o preparo de um bolo de reis que pode ser conferida na página 2-C2. Para facilitar o trabalho e economizar tempo, a dica é deixar a mesa de sobremesa montada durante toda a festa. Nela podem ser incluídas frutas, como uva, melancia, ameixa, pêssego, além de panetone, queijos, doces, bolos e biscoitos.

Sugestões

Como entrada para receber os convidados, uma ideia é espalhar frutas secas pela casa, para que os convidados se sirvam ao longo da noite até a ceia. Canapés, salgadinhos, amendoins e uma tábua de frios também são opções. Dentre os acompanhamentos para as carnes que serão servidas durante a ceia está o arroz e a farofa.

Para evitar dor de cabeça na hora da sobremesa, uma sugestão é o sorvete gourmet. Para as bebidas o ideal é conhecer a preferência de cada convidado. Espumante, cerveja, refrigerante, vinho, sucos e bebidas destiladas podem ser oferecidas sem problemas. A água mineral é fundamental e não pode faltar.

Com todas essas dicas, só resta agora sair às compras e isso também requer uma orientação. O consumidor deve pesquisar antes de sair comprando preços para tentar economizar. São várias opções de supermercados que comercializam esses alimentos, podendo inclusive se comprados pela internet. Nessa época, as empresas costumam acelerar o serviço de entrega.

Outras dicas podem ser vistas na internet em sites especializados. Agora é só curtir o momento e a ceia com muita alegria e paz.